Comment les séries font parler L.A.

Nicolas Bogaerts Journaliste

Paradis du rêve américain, Los Angeles est un fascinant panier de crabes, une lumière qui attire à elle quantité de papillons de nuits voués à se brûler les ailes. Avec I Am the Night, Too Old to Die Young..., la télévision porte une nouvelle reconnaissance à ces destins funestes.

Too Old To Die Young © Amazon Video

Souvent prisée pour ses décors idylliques, son architecture rutilante, ses rues et highways grouillantes, sa faune interlope et ses promesses de réussite, la Cité des Anges est aussi le personnage principal de fictions noires, néo-noires et de comédies, qui travaillent le lien entre les protagonistes et une ville incarnant depuis un siècle la modernité et ses travers. Largement répandue au cinéma, cette dynamique s'est étendue naturellement aux séries télé.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×