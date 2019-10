Après sa diffusion sur la BBC et son apparition sur Netflix, la cinquième saison de Peaky Blinders débarque le 24 octobre sur Arte. L'occasion de rencontrer Anna Calvi, qui en a composé la musique, et d'évoquer l'utilisation du rock indé dans la saga Shelby...

Le 14 et 15 septembre derniers se tenait à Birmingham la première édition du Peaky Blinders Legitimate Festival. Exposition sur les accessoires de tournage, spectacle chorégraphié par le directeur artistique Benoit Swan Pouffer, défilé de mode, débats, rencontre avec le crew, battles de poésie... Orchestré par le créateur de la série Steven Knight notamment pour couper l'herbe sous le pied d'événements non officiels qui ont parfois suscité la colère des fans, le rendez-vous proposait une expérience immersive unique dans l'univers du clan Shelby. L'occasion de goûter quelques bons whiskys, de se promener dans Garrison Lane et d'aller boire un verre dans la rhumerie d'Alfie... Mais aussi d'assister à un DJ set de Mike Skinner (The Streets), aux concerts de Primal Scream et d'Anna Calvi (qui a composé la musique de la dernière saison) avec des apparitions de Richard Hawley, Jehnny Beth (Savages) ou encore de Liam Gallagher. Femmes à poigne, grandes gueules, Cigarettes (si Cillian Murphy, non fumeur, les utilise à base de plantes, environ 3.000 seraient consommées chaque saison) and Alcohol... Le tableau était presque parfait.

...