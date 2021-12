4 star star star star star

Peu de temps après leur collaboration fructueuse pour Big Little Lies, Nicole Kidman et David E. Kelley ont refait équipe pour accoucher d'un thriller superbement composé malgré son scénario un peu prévisible. Thérapeute à la vie rêvée, mariée à un pédiatre renommé, Jonathan (Hugh Grant), et maman d'un adorable garçon, Grace (Nicole Kidman) voit progressivement son quotidien se faire ronger par un entrelacs de mensonges. Le meurtre sauvage d'une jeune maman de l'école, déclenchant une enquête qui très vite cible Jonathan, va chambouler ses certitudes et entamer un jeu continu entre le visible et l'invisible, le présent et l'absent. Dans cette partition métronomique, Hugh Grant offre une prestation dramatique bluffante, mais au sein de ce casting de haut vol personne n'est à jeter. Questionnant avec une sournoise élégance les privilèges et les aveuglements de la bonne conscience, The Undoing est un polar dont l'atmosphère faussement éthérée fait violemment tomber les masques.