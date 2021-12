4 star star star star star

Avant de se pencher avec brio sur les destins tragiques de la chanteuse Amy Winehouse et du footballeur Diego Armando Maradona, le réalisateur anglais Asif Kapadia retraçait en 2010 le parcours du pilote brésilien Ayrton Senna.

De sa naissance en 1960 dans une famille très aisée jusqu'à son terrible accident et son décès en course à Imola le 1er mai 1994. Trois titres de champion du monde, 41 vi...

De sa naissance en 1960 dans une famille très aisée jusqu'à son terrible accident et son décès en course à Imola le 1er mai 1994. Trois titres de champion du monde, 41 victoires en Grand Prix et 65 pole positions... Senna tire le portrait d'un pilote qui poussait les voitures au-delà de leurs capacités techniques et gérait la pluie avec génie. Solide montage d'archives, il tourne autour de la piste, des paddocks, de sa vie de famille. Il raconte ses débuts dans le karting, sa foi, ce dieu qui l'aide à rester calme, relax, tranquille... Et forcément sa rivalité électrique, hargneuse et dangereuse avec Alain Prost. Le documentaire montre aussi ce grand cirque qu'est la Formule 1. Ses tensions, ses sales coups et ses petits arrangements entre amis. Arrêt indispensable au stand...