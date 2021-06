3 star star star star star

Récompensée au dernier festival Canneséries, cette série belgo-hollandaise distribue les manchettes au patriarcat et questionne la place du pouvoir, de la sexualité et du libre arbitre dans l'identité féminine.

La saisissante Carice van Houten (Mélisandre dans Game of Thrones) incarne dans ce thriller tendu Sylvia, maquerelle d'un bordel anversois. Sa co-autrice Halina Reijn est Esther, chanteuse d'opéra, et Maaike Neuville incarne Evi, une femme flic qui tente d'ajuster son métier à sa vie de famille. Toutes trois issues de milieux très différents, elles se retrouvent à la suite d'une disparition dans l'enfer du trafic d'êtres humains. Réaliste, cru, Red Light est un bel exemple d'application du female gaze dans la narration. Malgré un scénario qui laisse peu de place pour souffler, elle adresse avec courage les questions essentielles sur la prostitution: même sans tenir compte de la brutalité et de l'exploitation, qu'est-ce qui y relève du choix ou de la force? La transaction qui s'y opère est-elle réellement symétrique? Une fiction choc et courageuse.