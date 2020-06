[À la télé ce soir] Mr. Mercedes (saison 3)

4 star star star star star

Nicolas Bogaerts Journaliste

Le face-à-face entre le détective Bill Hodges et le serial killer Brady Hartsfield a pris fin la saison dernière. L'attention se détourne donc du tueur psychopathe qui focalisait presque toutes les obsessions du récit depuis sa course meurtrière et inaugurale en Mercedes, au profit du policier et de son entourage.

© DR

Brendan Gleeson, qui incarne Hodges, se saisit du moment pour confirmer l'amplitude de son jeu d'acteur, figure imposante qui ne plie pas malgré les coups de boutoir d'une histoire toute en rupture, qui rebondit sur plusieurs ... Brendan Gleeson, qui incarne Hodges, se saisit du moment pour confirmer l'amplitude de son jeu d'acteur, figure imposante qui ne plie pas malgré les coups de boutoir d'une histoire toute en rupture, qui rebondit sur plusieurs registres narratifs (thriller, comédie noire, action, contemplation). Le sort de Lou Linklatter (Breeda Wool, inquiétante et sublime), accusée du meurtre de Hartsfield, porte aussi le nouveau chapitre sur les fonds baptismaux, ainsi que l'assassinat d'un auteur reclus, John Rothstein (Bruce Dern, pas sorti de son lit depuis le dernier Tarantino), par une petite frappe venu lui soutirer sa fortune. Ces deux fils narratifs s'enroulent autour de celui de Hodges avec une évidence déconcertante, et l'aide de ressorts de scénarios plutôt bien vus, qui ramènent l'histoire à la dualité première et l'ombre de Brady. Les sursauts de la réalisation, son avidité à cerner les failles et les cabosses des personnages redonnent un coup de pulpe et de jus à cette série qui bonifie, décidément.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×