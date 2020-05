Réalisateur de cinéma américain adepte de romances blessées, d'ambiances noires et de narrations déstructurées, Derek Cianfrance (Blue Valentine, The Place Beyond the Pines) est à la barre de cette mini-série HBO adaptée du...

Réalisateur de cinéma américain adepte de romances blessées, d'ambiances noires et de narrations déstructurées, Derek Cianfrance (Blue Valentine, The Place Beyond the Pines) est à la barre de cette mini-série HBO adaptée du roman éponyme de Wally Lamb. Soit l'histoire chahutée, sur plusieurs décennies, de deux frères jumeaux physiquement identiques mais au lien fragile, l'instabilité psychologique de l'un semant désordre et chaos au sein de leur entourage. À l'instar de James Franco dans The Deuce, Mark Ruffalo se dédouble à l'écran pour incarner ce duo de frangins en crise confrontés à de pesants secrets de famille, bien entouré encore par une solide distribution féminine où l'on retrouve notamment Juliette Lewis, Imogen Poots et Kathryn Hahn. À l'heure de coucher ces lignes, il ne nous a pas été donné la possibilité de voir ne fût-ce qu'un des six épisodes composant la série, mais on revient très prochainement plus en détail sur cet ambitieux projet qui ne devrait pas manquer de faire l'événement.