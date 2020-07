3 star star star star star

Un film stressant et glaçant pour rappeler que toute arme atomique peut exploser par accident...

L'histoire est invraisemblable. Le 18 septembre 1980, pour conclure une interminable journée de travail, deux hommes doivent intervenir sur une légère baisse de pression dans le silo d'une ogive nucléaire. Pas n'importe laquelle, celle du Titan II, le missile le plus potentiellement meurtrier de l'arsenal américain. Mal outillé suite à un changement de protocole, le soldat Dave Powell fait tomber une douille qui endommage l'un des réservoirs de la bête. Le combustible s'échappe abondamment et fait craindre le pire. Une charge nucléaire trois fois plus puissante que les bombes larguées durant la Seconde Guerre mondiale (dont celle d'Hiroshima et de Nagasaki) menace de dévaster le sol américain. Adapté du best-seller Command and Control: Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety, ce documentaire raconte heure par heure, une catastrophe évitée de justesse. Un film stressant et glaçant pour rappeler que toute arme atomique peut exploser par accident...