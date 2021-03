Cela fait quelques mois que le sixième homme de Radiohead, Nigel Godrich, a entrepris de "remasteriser" ces sessions live sans public qu'il a enregistrées en s'inspirant de l'émission The Old Grey Whistle Test. Une ambiance de concert confiné avant l'heure, puisque ces sessions ont été tournées jusqu'en 2012.

Mi-février, c'est la session des White Stripes qui était uploadée sur YouTube. Les cinq chansons avaient été captées en 2005. Sur la chaine YouTube de From the Basement, on retrouve surtout les extraits de certaines sessions. Une fraction donc de l'ensemble des sessions.

Nigel Godrich a annoncé sur Twitter qu'il allait dévoiler l'intégralité des sessions sur la chaine YouTube, ce qu'il fait au compte-gouttes depuis neuf mois déjà.

The big news is that our archive will finally be uploaded in its full glory to our YouTube channel. Starting with some clips already and uploading morehttps://t.co/UzVagmexLm — nigel godrich 🌈 (@nigelgod) May 21, 2020

Quelques-uns des groupes ayant participé aux sessions: Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Beck, Queens of the Stone Age, Band of Horses, Sonic Youth, Iggy Pop, PJ Harvey, Thom Yorke et de nombreux autres.

Un petit morceau d'histoire qui comblera un peu notre manque de musique live.

Charles Christiaens

