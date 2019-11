Journaliste musique et télé

Alors que l'Unplugged de Nirvana fête son quart de siècle, les lives minimalistes à succès d'aujourd'hui se font dans des cubes colorés et des bureaux mal rangés. Sessions d'assaut...

Le 1er novembre, l'Unplugged de Nirvana fêtait son 25e anniversaire. Vingt-cinq ans depuis non pas l'enregistrement ou sa diffusion télé mais bien la sortie de cet album devenu mythique considéré par le Rolling Stone comme l'un des dix meilleurs lives de tous les temps. Il y a quelques semaines, le gilet que portait Kurt Cobain devant les caméras de MTV le jour de la captation, le 18 novembre 1993, ce gilet taché, abîmé d'un trou de cigarette et jamais lavé était vendu aux enchères pour la somme de 334.000 dollars. Témoin textile d'un moment rare et preuve de l'importance qu'il a prise dans la conscience collective.

