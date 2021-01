Le musicien est mort à l'âge de 69 ans. Avec sa disparition, seul le chanteur David Johansen reste vivant parmi le line-up original du groupe glam rock.

Sylvain Sylvain, guitariste qui a mélangé riffs acérés et flamboyance glam au sein des mythiques New York Dolls, est mort d'un cancer, ce mercredi, à l'âge de 69 ans. C'est sur sa page Facebook que la nouvelle a été annoncée, dans un communiqué qui souligne qu'il se battait contre la maladie depuis deux ans et demi. "Alors que nous pleurons sa perte, nous savons qu'il est enfin en paix et qu'il ne souffre plus", poursuit le communiqué. "S'il vous plaît, écoutez sa musique, allumez une bougie, faites une prière (...)".

Né au Caire en 1951, Sylvain a émigré avec sa famille en France puis dans l'état de New York. En déménageant à New York City, il a lancé une entreprise de vêtements et a formé le groupe Actress, qui deviendra les New York Dolls en 1971, après avoir accueilli le chanteur David Johansen dans ses rangs.

Même s'ils n'ont sorti que deux albums dans les années 70 (New York Dolls, 1973, et Too Much Too Soon, 1974), les Dolls ont durablement marqué la scène new-yorkaise et au-delà, pavant le chemin pour la déflagration punk qui allait arriver quelques années plus tard au même endroit. Des morceaux comme Personality Crisis ou Looking for a Kiss donnaient clairement le La...

Le line-up des New York Dolls a beaucoup changé jusqu'au split du groupe en 1977, mais la guitare de Sylvain est restée l'une des seules constantes, avec le chant de David Johansen. Après la séparation des Dolls, Sylvain avait notamment formé les Criminals et Batusis. En 2004, trois New York Dolls -dont Sylvain Sylvain- avaient reformé le groupe et sorti trois nouveaux albums.

Après Billy Murcia, premier batteur mort d'une overdose à 19 ans; Johnny Thunders, guitariste mort en 1991; Jerry Nolan, batteur décédé en 1992; le bassiste Arthur Kane parti en 2004 et maintenant Sylvain, il ne reste plus que David Johansen de vivant parmi le line-up "historique" des New York Dolls.

