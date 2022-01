Stromae ne cesse de nous surprendre. Ce dimanche soir en plein JT de TF1, l'artiste belge a dévoilé en direct un nouveau titre L'Enfer de son prochain album Multitude. Une mise en scène de génie pour une chanson très personnelle aux paroles bouleversantes.

Rien ne laissait penser que l'interview allait se transformer en show. Invité pour répondre à des questions sur son prochain album, Multitude, dont la sortie est prévue pour le 4 mars 2022, sa présence au journal de 20h de TF1 marquait son grand retour sur les plateaux télévisés européens après plusieurs années d'absence. Ce qui présente déjà un événement en soi.

L'interview commence par des questions autour de son inspiration, puis bascule très vite vers un thème plus sombre: son burn-out. Le succès de son album Racine Carrée, sorti en 2013, l'avait plongé dans une période très difficile. L'artiste n'avait pas réussi à gérer son succès et l'attention qui était rivée sur lui. Épuisé par ses tournées mondiales, Stromae s'était alors retiré de la scène, privilégiant travailler sur les clips de grandes stars (Billie Eilish, Orelsan, Dua Lipa...). À l'époque, son retour était inespéré. Mais l'artiste a surpris son public en octobre dernier en dévoilant un premier titre issu de son prochain album, Santé.

"Est-ce que la musique vous a aidé à vous libérer de votre solitude?", lui demande Anne-Claire Coudray. Le silence tombe sur le plateau. On se doute qu'il est difficile pour le chanteur de trouver ses mots. Soudain, une musique résonne. Le regard baissé, Stromae répond enfin à la question, et ce en chanson. "Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires / J'en suis peu fier / On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire / Ces pensées qui me font vivre un enfer". Un refrain qui évoque le suicide sans détour, aux relents autobiographiques. Les réactions ne se sont pas fait attendre, unanimes: seul le maestro pouvait faire une mise en scène aussi sincère.

Dans la foulée, le morceau a été rendu disponible sur toutes les plateformes musicales. La performance a quant à elle été postée sur sa chaîne YouTube. Malgré une absence de longue durée, sa popularité n'en a pas souffert. En un quart d'heure seulement, les trois premiers shows annoncés pour sa tournée (Bruxelles le 22 février, Paris le 24 février et Amsterdam le 27 février 20222) ont été sold-out.

Amandine Fossoul