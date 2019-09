Sous les récifs, la plage! Le groove lancinant de l'Under the Reefs Orchestra en exclu

Le guitariste Clément Nourry (Nicolas Michaux, Yôkaï, Joy As A Toy) est de retour avec son Under the Reefs Orchestra, dont on vous présente ici un extrait, Tucuman, en avant-première.

12 Fois partagé

Fois partagé













© David Delruelle

Il y a deux ans, on assistait en live à la naissance de l'Under the Reefs Orchestra de Clément Nourry lors d'un concert marquant, création pour les Nuits Bota. Aujourd'hui, cet "orchestre" où le guitariste est entouré d'un batteur (Louis Evrard) et d'un saxophoniste baryton (Marti Melia, aucun lien avec Marc) est devenu une entité à part entière, plus seulement le prolongement live de son album solo aventureux. Un album, Tucuman, du nom de la province du nord-est de l'Argentine, sortira début 2020, mais l'UTRO en dévoile ici en avant-goût le titre éponyme, capté en live. Soit cinq minutes instrumentales particulièrement inspirées, fouineuses et désinvoltes, "hantées par les spectres de Moondog ou Adrien Belew (...), qui se présentent comme un hommage au poète, chanteur et guitariste argentin Atahualpa Yupanqui". La pochette a été réalisée par un artiste bien connu des lecteurs de Focus, David Delruelle, qui outre les pochettes de Great Mountain Fire ou Theo Clark, illustrait notre numéro "Best of" de fin d'année il y a 2 ans. À écouter également sur les différentes plateformes de streaming dans sa version studio.