Le post punk tendu de The Murder Capital, les love songs de Donny Benét, les chorégraphies d'Angèle et les trompettes de Beirut. Saturday vibes...

Memories of Murder

"Ireland is the new home of punk," titrait récemment le NME devenu depuis quelques années un webmagazine... Avec leurs potes de Fontaines D.C. et en attendant la sortie à la rentrée d'un nouveau Girl Band, les Irlandais de The Murder Capital incarnent une scène dublinoise qui a le vent en poupe. When I Have Fears, le premier album produit par Flood (PJ Harvey, Nick Cave) des lascars, ne débarquera dans les bacs des disquaires qu'à la mi-août mais son premier concert en Belgique (si si) a déjà fait son petit effet. Plus post punk que cold wave, Murder Capital joue avec ce qu'il y a de plus noir et sombre dans le rock. Joy Division, The Fall, Birthday Party, plus près de nous...