Rock Werchter: Blue Sunday

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Dimanche soir, le rigolard Mac DeMarco et les vétérans de New Order ont sauvé une dernière journée de Werchter un peu fadasse et prétentieuse.

New Order

Entre les Anglais de Muse et les jeunes Américains (dont trois frangins) de Greta Van Fleet, il était de bon ton de se toucher la gratte dimanche à Werchter. Entre ces deux concerts grandiloquents et pompiers, Mac DeMarco et New Order ont sauvé les pots cassés. Résumé.

...

