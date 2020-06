Le slameur Jakbrol vient de lâcher une petite bombe de chanson inspirée par la situation désastreuse que vit le monde culturel, et l'a mise en scène au milieu des plaines de festivals vides. "Le pire des virus, c'est pas le Covid, c'est l'ignorance", y clame-t-il notamment.

Il avait été remarqué il y a quelques années alors qu'il remportait la finale du concours Du F. dans le texte en 2017, avec son "hip hop alternatif à mi-chemin entre Travis Scott et Léo Ferré". Depuis, il a sorti un EP, Excès, multiplié les scènes, et s'est forcément pris les pieds dans le tapis comme tout le reste du secteur culturel avec le confinement.

Alors, en guise d'exutoire, il a sorti ce morceau, Virus, qui tape particulièrement juste, où il déplore l'ignorance des gens comme du politique, et souligne l'importance de tout le petit monde qui gravite autour des artistes et qui fait vivre la culture. On ne résiste pas à vous retranscrire l'intégralité du texte, sous la vidéo, tant il tape bien, juste et fort.

En 2020, Jakbrol enchaîne les festivals 🔥 Je fais Dour, Tomorrowland, ... malgré le Coronavirus ! 🌽 🔥Partagez un max 🔥 Geplaatst door jakbrol op Zondag 21 juni 2020

Virus

Le pire des virus, c'est pas le Covid

C'est l'ignorance

C'est la culture qu'on étrangle et qu'on méprise

C'est la connerie qui s'arrange avec des gens si légitimes

Qu'au fond ils pensent pouvoir nous pendre ou nous faire vivre

La culture, moins on en a, plus on l'égare

Moins on l'engage, plus elle détale

Ce serait con de remplir des salles quand il y a tant de places dans les avions

Et puis de toute façon, c'est que des stars, t'as peut-être raison

Mais pour une star, t'as 40 gars qui bossent dans l'ombre

Si tu trouves qu'Angèle est belle, c'est qu'elle est belle

Mais aussi qu'il y a un mec derrière qui sait l'éclairer comme il faut

Un ingé son n'existe pas quand tout va bien

C'est quand ça foire que t'entends dire

"Mais putain, c'est qui le connard qui a encore mal mixé ma gratte?"

Parce qu'un concert d'1h30, c'est 30 personnes qui se lèvent tôt

Qui se cassent le cul, qui se pètent le dos

Pour que les subs te crèvent le ventre

Un festival, c'est pas juste une scène posée sur de l'herbe

C'est aussi trop souvent les cernes de ceux qui sont partis d'un rêve

Le pire des virus, c'est pas le Covid

C'est l'ignorance

Le pire des virus, c'est pas le Covid

C'est tout plein de gens qui crient dans le vide et qui attendent

Le pire des virus, c'est pas le Covid

C'est l'ignorance

Le pire des virus, c'est pas le Covid

C'est tout plein de gens qui crient dans le vide et qui attendent

Un artiste, c'est pas juste une star qui fait de la thune

Ou un sale chômeur qui chante juste, un parasite, une bonne excuse

C'est l'amour du public

Mais surtout l'amour des factures

Payées avant qu'Engie ne décide de te faire passer l'hiver en pull

C'est l'amour des spectacles, des salles

Mais pas celui de voir sa femme crever la dalle parce qu'elle a accepté de te suivre

On n'est pas tous des fils de bourge à la Jakbrol

Alors on sort entre deux tafs, on vit trois vies, et on s'étonne de vivre ainsi

Dans un monde si légitime qui pourra dire qui parmi nous est assez fou pour vouloir vivre ainsi de rimes

Et j'entends dire "épargne-nous tes problèmes"

"2000 balles pour 1h de set, vouloir vivre ainsi c'est obscène"

Mais divise 1h de scène par une dizaine d'années à sourire et à suer

Sous les huées des mecs bourrés à tes concerts

Et tu comprendras que la honte, c'est d'être perdu

Dans un monde où même le pire des Léopold a sa statue

Mais le pire des virus, c'est pas le Covid

C'est l'ignorance

Le pire des virus, c'est pas le Covid

C'est tous ces gens qui crient dans le vide et qui attendent

Le pire des virus, c'est pas le Covid

C'est l'ignorance

Le pire des virus, c'est pas le Covid

C'est tout plein de gens qui crient dans le vide et qui attendent

