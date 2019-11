En compagnie de son associée Pierrette Broodthaers, fille de Marcel, Plastic Bertrand parle d'une carrière qui relève possiblement d'une forme de surréalisme. À la belge.

Il est là, sa belle gueule sans âge -65 selon le code civil- un peu rincée par les allers-retours entre les sessions de studio bruxelloises de son prochain album prévu au printemps 2020 et une tournée revival Stars 80 bondant les salles de France et de nostalgie. On est dans le salon ucclois joliment garni de Pierrette Broodthaers, fille du Marcel du même nom et belle-fille de Paul Nougé, poète et théoricien majeur du surréalisme belgicain. Comme si cet arbre généalogique fleuri ne suffisait pas, cette dame courtoise est aussi la belle-soeur du loustic Noël Godin, l'homme ayant contribué à faire grimper les chiffres de la farine offensive. C'est dire si on est aussi en terres philippekateriniennes, concrétisées depuis un duo sur un plateau de Taratata en 2010 entre Plastic et l'invité de la semaine dans Focus. "Katerine est un surréaliste, nous dit d'emblée Plastic Bertrand, parce que pour moi, le surréalisme passe d'ab...