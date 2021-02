Dans un clip aventureux tourné à Charleroi et sa station de métro Paradis, le disciple français de Kevin Parker déroule un peu plus son univers rêveur sur fond de rock psychédélique.

Tourné avec des acteurs de la région par le réalisateur Robin Lachenal (Flavien Berger, Frànçois and the Atlas Mountains), le clip jongle avec l'élasticité du temps dans un plan séquence savamment étudié. "Je voudrais dire merci à chacun des participants mais de peur d'en oublier, je préfère remercier la Belgique toute entière, s'amuse Elliot Diener dans la note d'intention. Une fois de plus j'ai été frappé par la générosité et la gentillesse des belges. Ce qui m'a le plus étonné c'est de voir que dans un pays que l'on dit si divisé en deux, ils se sont tous retrouvés à discuter autour de leurs fameuses bières, longtemps après la fin du tournage."

