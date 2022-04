Le groupe bruxellois Moutain Bike a proposé, ce 3 avril, un concert à la fois houleux et duveteux soupoudré de beaucoup d'humour dans une ambiance chaleureuse.

La scène étant à peine plus haute que les pieds du public et une boule de l'Atomium ne pouvant pas accueillir beaucoup de monde, l'ambiance de lieux était plutôt chaleureuse et intimiste pour le concert des Bruxellois. Pour ce troisième jour du Ways Around Festival, à coup de blagues décalées lors d'un soundcheck en présence du public, les membres de Mountain Bike ont tout de suite mis leur public à l'aise. On se sentait presque comme à une soirée chez des amis rencontrés dans un bar un peu plus tôt.

Au concert, un public de tout âge avec qui Étienne Marsal interagit constamment entre deux grimaces nerveuses très réussies. Côté musique, Mountain Bike a livré une performance au spectre musical plutôt large, oscillant entre le garage-rock propre, la pop-rock et quelques passages un peu bluesy. Le guitariste Aurélien Auchain a sorti des solos fougueux, grisants et électrisants que Stefano Bedani et Charles-Antoine Vanderborght soutenaient avec une basse et une batterie entrainantes.

Ways Around Festival, Atomium, 03 avril 2022 - via brieucvanelst.com © Brieuc Van Elst - DR

Entre les deux albums du groupe Mountain Bike (2014) et Too Sorry for Any Sorrow (2017), l'évolution de leur musique est palpable. Ils ont un peu laissé de côté leur agressivité caractéristique du garage-rock au profit de morceaux plus calmes, plus travaillés avec des textes plus personnels et soignés. En concert, ce léger changement se fait aussi ressentir et a le don de transporter le public d'une émotion à une autre en quelques accords. Bien que Moutain Bike ait eu un peu de mal à captiver toute la salle du début à la fin, la dernière chanson Good for Nothing a retenu l'attention de tous avec un final on ne peut plus rock'n'roll comprenant un drop de micro, un smash de guitare sur la batterie et quelques jets de bouteilles accompagnés de cris gutturaux.

Guillaume Picalausa

Mountain Bike passera par le Green Fabric Festival de Quiévrain le 21 mai prochain. Infos et tickets ici.

