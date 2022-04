Sur l'album Are You Still Somewhere?, Iggy Pop et Lavinia Meijer proposent un duo harpe-voix mélancolique et touchant sur le rapport à la mort et au deuil.

Pour son nouvel album Are You Still Somewhere?, la harpiste néerlandaise Lavinia Meijer s'est offert un feat de qualité en la personne d'Iggy Pop avec le morceau Mom & Dad.

Au départ, Mom & Dad est un poème écrit par Iggy Pop à la mort de ses parents. Des vers mélancoliques, tendres et touchants sublimés par la harpe de Lavinia Meijer, qui s'est inspiré de la mélodie et du rythme de la voix du chanteur des Stooges pour écrire sa partition. Étonnamment, la voix rocailleuse et l'élocution particulière d'Iggy Pop se marient parfaitement aux sons cristallins de la harpe, livrant un morceau doux-amer, pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

À travers ses vers, le chanteur retrace l'histoire de ses parents jusqu'à leur mort. Posant les justes mots sur ces émotions éprouvées suite au décès d'un proche, il énonce ensuite cette question récurrente des personnes endeuillées: "Are you still somewhere?". Question qui est également le titre de l'album et d'une autre composition de la harpiste. Avant de terminer sur une anecdote des plus bouleversantes, il revient aussi sur tous les regrets et remords qui l'habitent, comme pour se soulager d'un poids qu'il ne veut plus porter.

Ce n'est pas la première fois que la harpiste s'attaque à une pointure du rock puisqu'il lui est arrivé de proposer au public une savante reprise de Radiohead. Comme à ce concert aux Pays-Bas, en 2014, avec Karma Police:

C'est une des volontés de Lavinia Meijer que de se frotter à la musique contemporaine et de ne pas uniquement se cantonner au registre classique. Avec ses compositions, elle souhaite faire entendre au monde entier que la harpe est un instrument qui a sa place à part entière dans le paysage musical futur et actuel.

Guillaume Picalausa

