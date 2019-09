4 star star star star star

Journaliste musique et télé

Entre l'écriture d'un bouquin et le tournage d'un film de zombies avec Jim Jarmusch, Iggy Pop a trouvé le temps d'enregistrer son 18e album, Free. Increvable.

"Méditer la mort, c'est méditer la liberté, disait Sénèque. Celui qui sait mourir ne sait plus être esclave." Depuis quelques années, Iggy Pop a regardé ses potes et ses collègues tomber. Il a enterré ses Stooges (des frères Asheton à Steve Mackay), dit adieu à Lou Reed et même perdu son sauveur d'antan David Bowie... C'est peut-être, en partie du moins, ce qui lui a inspiré Free, son 18e album solo. Lui qui souffrait d'insécurité chronique. "Je voulais être libre, déclarait-il au magazine NME. Je sais que c'est une illusion, que la liberté n'est qu'un sentiment que l'on ressent. Mais j'ai vécu ...