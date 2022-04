Metronomy et Pongo à l'Ancienne Belgique: les photos

Étienne Tordoir Photographe

Les Britanniques de Metronomy sont passés par l'Ancienne Belgique ce dimanche 03 avril. Ils ont proposé au public leur nouvel album Small World, sans oublier The Bay, The Look et The Light, leurs hits devenus de vrais classiques.

La chanteuse Angolaise Pongo les a précédés avec un DJ set alliant rap, pop et kudoro (musique moderne d'origine angolaise plaquant des rythmes traditionnels africains sur de la house/dance/techno).