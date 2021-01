Lous and the Yakuza, lauréate des Music Moves Europe Talent Awards

L'auteure-compositrice-interprète belgo-congolaise Lous and the Yakuza, a été sacrée vendredi soir comme l'un des huit lauréats des Music Moves Europe Talent Awards 2021, un prix annuel visant à récompenser les voix pop et contemporaines émergentes en Europe.

