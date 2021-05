Dans le clip de son Queen of the Desert, la Bruxelloise d'adoption Raphaële Germser investit le Cirque Royal, l'Eden, le Reflektor et le Botanique, vides. Désespérément vides.

On vous a déjà dit tout le bien qu'on pensait de Raphaële Germser lorsque celle-ci s'était présentée à la dernière édition du Concours Circuit. Aujourd'hui, la Française installée à Bruxelles s'apprête à sortir un premier album solo qui s'annonce tout en finesse avec ce nouvel extrait, Queen of the Desert, d'une candeur désarmante.

Le clip, tourné dans quatre salles de concert désertées (le Cirque Royal et le Botanique à Bruxelles, l'Eden à Charleroi, le Reflektor à Liège), a été réalisé par l'actrice Erika Sainte, déjà présente dans celui de Right Beside You.