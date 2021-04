Dans une carte blanche signée par 40 festivals membres de la FFMWB (dont Dour, Les Ardentes, Esperanzah, Francofolies...), ceux-ci rappellent la situation critique et le besoin d'une décision très rapide du gouvernement sur l'avenir des festivals à court terme, ceci à quelques jours du prochain Comité de concertation.

Depuis plus d'un an maintenant, le gouvernement a débranché la prise du secteur culturel et évènementiel. Plus d'un an d'obscurité sans la moindre lueur.

Nous n'avons pourtant pas ménagé nos efforts pour nous réinventer, pour apporter à nos responsables toutes les informations sur notre secteur souvent trop méconnu, pour comprendre des décisions sanitaires pas toujours cohérentes, et surtout pour pouvoir garder la tête hors de l'eau... mais toujours avec ce sentiment de n'avoir même jamais aperçu la moindre main tendue de nos dirigeants.

Il est vrai que la tolérance et le sens de la responsabilité nous caractérisent. Ce qui nous ramène très souvent à une image gentille, sans doute trop gentille même. Mais aujourd'hui nous n'en pouvons plus d'être gentils!

Nous n'en pouvons plus d'avoir cette impression de ne pas exister.

Nous n'en pouvons plus de voir nos équipes, nos fournisseurs, nos amis, nos artistes, nos techniciens ramer financièrement, changer de métier, sombrer dans la dépression, et parfois, hélas partir tout court.

Nous n'en pouvons plus de ne pas avoir de réponses à nos questions.

Alors, mesdames et messieurs "les décideurs" politiques, prenez vos responsabilités!

Nous ne vous demandons pas de nous laisser travailler comme nous le souhaiterions, nous nous rendons compte que ce sera très difficile. Nous vous demandons simplement de répondre à nos questions:

Pourquoi est-ce si difficile de nous donner une réponse claire sur la possibilité d'organiser des événements de plus de 5.000 personnes cet été? Un oui ou un non nous suffirait...

Pourquoi est-ce si difficile de nous proposer un protocole clair et progressif pour une réouverture du secteur culturel et événementiel? Cela nous permettrait de préparer un été qui ne serait pas vide de culture...

Pourquoi est-ce si difficile de proposer des événements test? Les résultats de ces tests seraient de fameux outils pour une relance progressive et en toute sécurité du secteur...

Pourquoi est-ce si difficile de nous rassurer, comme la Flandre l'a fait en proposant des fonds de garantie et des soutiens financiers clairs, adaptés et proportionnels? Ceci permettrait d'offrir au secteur des perspectives encourageantes pour l'avenir...

Pourquoi est-ce si difficile de donner quelques perspectives à notre jeunesse en manque d'événements et de contacts sociaux? Ceci éviterait sans doute de devoir envoyer la cavalerie dans les parcs...

Les festivals francophones de musique en ont assez d'être gentils. En l'absence de réponse et d'un minimum de considération politique, devrions-nous, comme le fait le secteur HORECA, proposer une réouverture de la culture le 1er mai et donner rendez-vous à tous nos festivaliers dans les parcs de Wallonie et de Bruxelles?

Il serait sans doute plus simple et plus efficace de répondre à nos questions qui nous paraissent à la fois urgentes et légitimes.

Signataires Les festivals membres de la FFMWB - Fédération des Festivals de Musique Wallonie-Bruxelles: Austral Boréal Festival, Balkan Trafik, Baudet'stival, Bear Rock, Beauraing Is Not Dead, Blue Bird Festival, Brussels Jazz Weekend, BSF - Brussels Summer Festival, Chimay Spring Festival, Couleur Café, Dour Festival, Durbuy Rock Festival, Esperanzah!, FCKNYE Festival, Feel Good Festival, Festival d'Art de Huy, Festival Les Gens d'Ere, Fête de la Musique, Fifty Lab, Fly Away Festival, Folestival, Franco'Faune, Francofolies de Spa, Gaume Jazz Festival, Inc'Rock, Lamberm'on Stage Rock Tribute, LaSemo, Les Aralunaires, Les Ardentes, Les Nuits Botanique, Les Solidarités, Microfestival, Park Rock Festival, Ronquières Festival, Roots & Roses, Scène sur Sambre, So W'Happy Festival, Verdur et Vintage Music Festival

