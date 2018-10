Le premier album de Fabiola en écoute intégrale

On avait déjà été conquis par le single Failure, balancé en éclaireur en juin dernier, assorti d'un clip en forme de carte postale de Schaerbeek. On l'a été encore un peu plus en découvrant le groupe sur scène dans le cadre bucolique du festival La Carrière, à Bioul. Aujourd'hui, c'est au tour de l'album complet d'enfoncer le clou. Soit dix titres d'une pop/garage tantôt aérienne, tantôt foutraque, mais toujours bien ficelée. En live, on avait particulièrement été marqué par St. Servais, sa ligne de basse limpide et ses changements de rythme inattendus. Mais ce n'est pas le seul morceau à se démarquer sur Check My Spleen: on pense notamment à My Bird, qui a lui aussi récemment eu droit à un clip, joliment animé par Gwendoline Gamboa. La suite est à découvrir ci-dessous en attendant le Bota ce mercredi...