...mais aussi de Great Mountain Fire, Endz et YellowStraps: focus sur quelques sorties belges récentes au rayon clips vidéo. Avec Yseult en bonus.

C'est quoi la recette pour fabriquer un bon clip? Un lieu fou? Une bonne idée? De belles images? Une chanson parle-t-elle d'elle-même? Pour Me Lo Llevo, La Chiva Gantiva (relire notre interview pour la sortie de Despegue) n'a pas voulu choisir. En tournée au Mexique, le groupe bruxellois a fait un détour par la Lagune de Sayula, décor désertique (et fabuleux s'il en est), pour illustrer cette cumbia lente, histoire de rupture amoureuse et de renaissance qui se démarque du style festif auquel on a plutôt l'habitude de rattacher le groupe. On se délecte du résultat, tout comme du concert anniversaire prévu le 2 avril prochain à l'Ancienne Belgique pour les 10 ans du groupe, où la scène sera partagée avec le tonnerre de Sysmo pour 3 heures de show non-stop: ça promet.

Pas de décor grandiose pour le Move On de Great Mountain Fire, mais plutôt les dunes de la côte belge qui sont le théâtre d'un clip fun à souhait, parfait pour illustrer ce nouveau titre très phoenixien, deuxième extrait de l'album Movements prévu pour le printemps (avec release party prévue le 22 mai pendant les Nuits Bota). Prévu cinq ans après l'excellent Sundogs, voilà sans doute l'un des albums belges qu'on attend avec le plus d'impatience en cette nouvelle décennie.

Retour aux valeurs essentielles du trio guitare-basse-batterie pour Endz, le groupe mené par Loïc Bodson (Flexa Lyndo) qui s'apprête à sortir un deuxième album, Harmed, le 13 mars prochain. Ce Newly Executive Bored, enregistré comme le reste de l'album à Montréal avec Jace Lasek (Besnard Lakes, Suuns, Patrick Watson), a un petit côté I Wanna Be Your Dog qu'on aurait dilué dans les influences shoegaze qu'on leur connaît. Côté clip, ça se la joue psyché/glitch art, c'est minimaliste mais ça colle bien à l'esprit. Release party le 18/3 au Botanique.

YellowStraps, soit les frères Murenzi, deux Belges nés au Rwanda qui ont grandi en Ouganda, affolent tous les radars de la hype avec leur EP Goldress dont ce Take Over est le deuxième extrait clippé. Tournée dans un château (ou en tout cas un immeuble fort cossu), la vidéo reprend le thème de l'étouffement déjà exploité sur la pochette du disque. Relire notre interview avec le groupe ici.

Un "bonus" non belge pour conclure, preuve qu'il ne faut pas forcément grand-chose pour mettre en avant un morceau fort. Ici, le Corps de la Française Yseult est littéralement mis en scène, scruté tout autour dans un clip où la caméra est la seule à imprimer un mouvement: simple, efficace, cohérent avec le morceau.

Yseult est annoncée à l'affiche du festival de Dour, ainsi qu'à la Madeleine (Bruxelles) au mois de novembre (oui, ça fait loin!).

