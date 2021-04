Le Cactus festival de Bruges sera reporté d'une année supplémentaire, a annoncé l'organisation mardi. Selon cette dernière, le comité de concertation n'a pas apporté suffisamment de clarté sur les événements de l'été prochain. La prochaine édition aura donc lieu les 8, 9 et 10 juillet 2022.

Le comité de concertation de la semaine dernière n'a pas apporté beaucoup de clarté sur l'organisation des événements prévus pour l'été. C'est pourquoi l'organisation du Cactus festival Bruges est contrainte de reporter l'édition de cette année à 2022. "Le Cactus festival, c'est avant tout de la bonne musique, mais aussi le fait d'être ensemble, de danser et de s'amuser sans règles ni restrictions, en toute liberté. Et nous ne voulons pas faire de compromis sur ce point", a déclaré l'organisation dans un communiqué.

Aucun nom n'avait encore été annoncé pour l'édition 2021 et la vente des billets n'avait pas encore commencé. C'est la deuxième année consécutive que l'organisation doit reporter son événement à cause de la pandémie de covid. La 39e édition du festival devrait donc avoir lieu les 8, 9 et 10 juillet 2022 au parc du Minnewater de Bruges.

