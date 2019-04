L'excellent nouveau clip d'Alaska Gold Rush en exclu

Qui rejoue Groundhog Day (ou Russian Doll, c'est selon) à sa façon. Et qui est aussi l'occasion pour nous de faire une séance de rattrapage des derniers clips belges sortis ces derniers jours.

Ce n'est pas un changement de personnel (Alexandre De Bueger troqué contre Nicolas Collaer à la batterie) qui retirera au duo indie folk bruxellois son amour pour les clips léchés, bourrés d'inventivité et terriblement drôles. On se souvient par exemple des exploits Dirty Road et Violent Streets, et le Birthday Parties qu'on vous présente ici en avant-première est clairement du même acabit. L'occasion de constater qu'Alaska Gold Rush n'est pas mort (un album est prévu pour 2020), même si son chanteur/guitariste évolue aussi aujourd'hui en solo, sous le nom d'Elvin Byrds.

On profite donc de cette première pour faire le tour des sorties récentes au rayon clips belges, à commencer par Roméo Elvis, qui pose un regard critique sur sa célébrité dans Normal et son clip acide.

On recevait aussi récemment des nouvelles du génial Wild Classical Music Ensemble, récemment signé chez Born Bad, avec ce clip barjot de Train Station et son refrain final à rendre maboul. IL EST EN AVANCE! IL EST EN RETARD!

Autre retour dont on se réjouit, c'est celui des énervé.e.s de Cocaine Piss (lire notre interview) qui annoncent l'album Passionate and Tragic avec leur tout premier morceau en français, Eat the Rich, et un clip haut en couleur. "Tu sens le riche... Et j'ai faim!"

On prolonge le trip avec les allumés de Run Sofa qui empruntent à nouveau des chemins de traverse avec Weird qui annonce le EP The Joy of Missing Out, à paraître le 24 avril chez JauneOrange.

Début du mois dernier sortait aussi le nouveau Elvis Black Stars, Issues, dans le clip duquel on retrouve notamment la très... collante Sophie Maréchal, aperçue dans La Trêve.

Du côté plus pop du spectre, détour du côté de l'échappée en solo du chanteur de Leaf House Romain Cupper, qui cite tant Mac DeMarco que PNL (autotune oblige) sur ce Locked in the House.

1-2-3. 1-2. 1-2-3-4. 1-2. Soit 11 coups en tout, d'où le titre de ce morceau d'It It Anita au groove propre à nous retourner la tête, assorti d'un clip anonyme en bord de piscine. Relire notre interview autour de la sortie de Laurent.

Nouveau virage à 180° avec le nouveau single de Whocat, One of a Kind, machin pop, catchy, frais et plein de bonne humeur.

Les amateurs de pop rutilante jetteront également une oreille au nouveau Lylac et un oeil au match de boxe en réalité virtuelle qui se déroule dans le clip de Not a Protest Song.

On ne peut pas les manquer: les deux Juicy viennent de sortir un nouvel EP, Crumbs, dont est extrait le morceau See Me Now ci-dessous, clippé par l'excellent collectif Temple Caché.