À partir du 1er juillet, les activités culturelles accueillant jusqu'à 200 personnes sont à nouveau autorisées, mais l'Ancienne Belgique (AB) a décidé de ne pas ouvrir à nouveau ses portes pour cette date et souhaite se concentrer entièrement sur une réouverture avec une programmation alternative en septembre.

Le hall principal de l'AB est actuellement occupé par des étudiants de la KU Leuven qui y passent leurs examens. Ce sera le cas tout au long du mois de juin. Par contre, elle sera à nouveau vide en juillet et août.

"Les portes resteront donc closes jusqu'au 31 août et nous visons le mois de septembre. Nous travaillons sur un programme artistique alternatif que nous pourrons alors mener à bien", a déclaré Jens Van den Wyngaert.

"Nous ne sommes pas encore en mesure d'en dévoiler les détails. Et nous ne savons pas encore quelle sera la situation à ce moment-là" a affirmé le porte-parole de l'AB.

Nous étudions des pistes comme les résidences d'artistes. Ce sont des projets qui sont sur la table

L'Ancienne Belgique organise traditionnellement à la fin du mois d'août l'événement "Boterhammen in het Park" dans le parc de Bruxelles, mais le festival a déjà été reporté. "C'est trop juste. Nous ne pourrions pas l'organiser comme nous le souhaitons. On le reprendra l'année prochaine", précise le porte-parole.

