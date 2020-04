Boterhammen in het Park et Feeërieën prennent une pause d'un an

L'Ancienne Belgique n'organisera pas ses festivals habituels de la dernière semaine d'août. "Le Conseil national de sécurité a récemment décidé que les événements de masse ne sont pas autorisés en Belgique avant le 31 août 2020. Nous soutenons pleinement cette décision. C'est pourquoi l'équipe de l'AB a décidé de mettre 'Boterhammen in het Park' et 'Feeërieën' en pause pendant un an."

