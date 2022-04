Neuf nouveaux noms viennent s'ajouter aux côtés de Florence and The Machine pour la première édition de Rock Werchter Encore. Parmi eux, quelques artistes belges sur une affiche assez éclectique.

Rock Werchter Encore se tiendra sur deux scènes bien connues des festivaliers: The Barn et Main Stage. L'affiche est assez éclectique pour cette toute première édition qui se tiendra le 26 juin prochain. On y retrouve du ska, de la pop, du rap et du hip-hop et bien sûr du rock.

Rock Werchter Encore accueillera, sur Mainstage, le rappeur belge néerlandophone Zwangere Guy, suivi du groupe de rock belge indépendant Intergalactic Lovers, des rockeurs britanniques de Foals. C'est l'Australien The Kid Laroi qui chauffera la foule de cette scène principale avant le concert de clôture de Florence and The Machine.

Sur la seconde scène, The Barn, on retrouvera le crew américain AG Club (Avant Gare Club), l'Anversoise Sylvie Kreusch, la chanteuse-mannequin-actrice Sky Ferreira, ainsi que la Japonaise Mitski connue pour son rock alternatif. C'est le groupe de ska The Specials qui fera le voyage depuis le Royaume-Uni pour venir clôturer la programmation sur cette scène.

Guillaume Picalausa

Rock Werchter Encore, 26 juin 2022. Infos et tickets ici.

