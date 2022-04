Le 26 juin prochain, quelques jours avant Rock Werchter, les organisateurs du festival proposent une journée inédite supplémentaire de concerts pour célébrer le retour des festivals.

C'est le groupe britannique Florence and The Machine qui sera en tête d'affiche de Rock Werchter Encore, le dimanche 26 juin prochain. Le groupe de pop a déjà frôlé à cinq reprises la plaine du festival Rock Werchter et s'apprête à le faire une fois de plus.

Connu pour des succès comme Dog Days Are Over, King ou You've Got The Love, Florence and The Machine présentera son nouvel album Dance Fever qui sortira le 13 mai prochain.

D'autres artistes seront bientôt annoncés pour compléter l'affiche. Les concerts débuteront à 16h et se tiendront sur deux scènes.

Cette nouvelle journée de festival vient s'ajouter à Rock Werchter (du 30 juin au 03 juillet) où ont déjà été annoncés les Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Metallica ou encore The Killers et Royal Blood ; Werchter Boutique (19 juin) avec à l'affiche Stromae, Gorillaz ou encore Years & Years ; TW Classic (25 juin) où est programmé Nick Cave And The Bad Seeds, Placebo et Sleaford Mods pour ne citer qu'eux ; et Core Festival à Osseghem (27 et 28 mai), le nouveau festival né de la collaboration entre Rock Werchter et Tomorrowland.

Guillaume Picalausa

Rock Werchter Encore, le 26 juillet 2022. Les tickets pour le Rock Werchter Encore seront disponibles à partir du 14 avril à 10h. Tous ceux qui possèdent déjà une place pour Rock Werchter pourront bénéficier d'une réduction de dix euros sur le prix de la place via un lien qu'ils recevront par mail à partir de la semaine du 13 avril.

C'est le groupe britannique Florence and The Machine qui sera en tête d'affiche de Rock Werchter Encore, le dimanche 26 juin prochain. Le groupe de pop a déjà frôlé à cinq reprises la plaine du festival Rock Werchter et s'apprête à le faire une fois de plus.Connu pour des succès comme Dog Days Are Over, King ou You've Got The Love, Florence and The Machine présentera son nouvel album Dance Fever qui sortira le 13 mai prochain. D'autres artistes seront bientôt annoncés pour compléter l'affiche. Les concerts débuteront à 16h et se tiendront sur deux scènes.Cette nouvelle journée de festival vient s'ajouter à Rock Werchter (du 30 juin au 03 juillet) où ont déjà été annoncés les Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Metallica ou encore The Killers et Royal Blood ; Werchter Boutique (19 juin) avec à l'affiche Stromae, Gorillaz ou encore Years & Years ; TW Classic (25 juin) où est programmé Nick Cave And The Bad Seeds, Placebo et Sleaford Mods pour ne citer qu'eux ; et Core Festival à Osseghem (27 et 28 mai), le nouveau festival né de la collaboration entre Rock Werchter et Tomorrowland. Guillaume Picalausa