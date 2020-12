Keep music a-live Festival: les photos d'Aka Moon à Bozar

Jazz, musique classique, musiques du monde: la programmation de ce festival numérique gratuit traverse ce qui fait l'identité musicale de Bozar. Chaque jour à 15 h et/ou 20 h sur le site du lieu, assistez au streaming d'un concert inédit: le Rêve d'Éléphant Orchestra fête ses 20 ans le 18 avec son mélange jazzy des musiques africaines et orientales, la découverte de l'oeuvre contemporaine d'Adolf Wölfli au violon de Baudouin de Jaer et un programme 100% Beethoven avec le Quatuor Ébène le 19 et avec la pianiste Olga Pashchenko le 20. N.N.

Rendez-vous ici pour revoir le concert que nous avons diffusé en direct sur notre page Facebook.

>> (Re)lire notre critique de l'Opus 111 ****(*) d'Aka Moon.







Aka Moon à Bozar © Etienne Tordoir Keep music a-live festival, 15/12/2020







