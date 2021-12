Le compositeur et musicien britannique John Miles est décédé à son domicile de Newcastle à l'âge de 72 ans, a fait savoir sa famille lundi sur Facebook. En 1976, il a connu un immense succès avec le titre Music.

"John Miles est décédé paisiblement après une courte maladie", a déclaré sa famille. "C'était un mari, un père et un grand-père aimant et il nous manquera beaucoup. Il vivra dans nos coeurs pour toujours avec le merveilleux héritage musical qu'il laisse derrière lui." Il laisse une veuve, Eileen, qu'il avait épousée il y a 49 ans, deux enfants et deux petits-enfants.

