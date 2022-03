Guilt et Benni au Botanique: les photos

Étienne Tordoir Photographe

Guilt est un projet lancé par François Custers et rejoint par Antoine Flipo & Martin Grégoire (Glass Museum), Pierre Van Vlanderen (Endless Dive) et Jeremy Debuysschere (Jean-Paul Groove, Indigo Mango). Un concert à la croisée des sonorités folks et post-rock lorgnant vers le jazz et le hiphop.

Benni, jeune autrice-compositrice-interprète à la voix duveteuse, propose des mélodies aux sonorités indie-folk et des textes ancrés dans les enjeux environnementaux et sociétaux.