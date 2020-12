Il aura suffi d'un seul morceau pour que la Liégeoise Charlotte Maquet nous convainque que son nouveau projet mérite d'être suivi de près.

Un groupe à guitares, féminin qui plus est, chanté dans un anglais impeccable, et qui trouve la juste intention à chaque instant? Aucklane, et son premier morceau Gamblers, est notre coup de coeur belge du jour, et c'en est un gros. Une basse lancinante, un crooning intense, un pur sens de la mélodie, le tout fortement influencé par la génération de "nouveaux rockeurs" des années 2000-2010, d'Arctic Monkeys au Black Rebel Motorcycle Club: on est sous le charme.

Charlotte Maquet n'est pas exactement une rookie sur la scène belge. Elle a fait ses premières armes au sein de Monday Morning, un duo acoustique qu'on qualifiera poliment d'adolescent. Elle a aussi joué des claviers au sein de Condore, le side-project de Leticia Collet (Dan San). Aujourd'hui, elle porte ce premier groupe "personnel" qui a de fortes chances d'aller loin.

Un premier album, The Black Years, est prévu pour l'automne 2021. On risque bien d'en reparler!