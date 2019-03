Duo créé par un ex-Vismets et un ancien d'Applause, Atome fait rugir en scène un premier album de synthpop francophone, Voie lactée, dépassant la citation vintage. Rencontre.

Le premier indice de l'existence d'Atome se trouve dans un clip sorti en novembre 2017, réalisé par le dessinateur-animateur bruxellois Adrien Derez. Remy Lebbos (1983) et David Picard (1975) s'y glissent en personnages de cartoons japonais via une esthétique archi-colorée flashy à la Goldorak. Le titre, Voie lactée, fait moins référence au surréalisme du film de Buñuel qu'aux après-midis télévisées des années 80-90: synthés cosmiques et choeurs en fusées, le tout embarqué dans une symphopop pétaradante où il est question "du plus beau voyage de ma vie/au-delà du soleil (...) magique, cosmique".

