Tous les mercredis, du 16 juin au 15 septembre, Focus Vif et Knack Focus vous convient à leurs apéros musicaux aux Casernes d'Ixelles, dans le cadre du See U [F]estival. Concert assis.

On ne connaît jamais tout à fait les gens. Jusqu'à présent, Morgan (Van der Ghinst) était surtout l'un des trois pieds nickelés composant le 77, l'une des entités les plus attachantes de la scène hip-hop bruxelloise. L'une des plus déconnantes aussi, Morgan prenant en charge la plupart des prods, laissant ses camarades Peet et Félé Flingue balancer leur flow élastique. En novembre dernier, Morgan a cependant surpris tout son petit monde en sortant un premier EP solo. Intitulé Fleurs confinées, il se situe à des années-lumière des saillies rap et de l'humour fendard du 77. Jardinier en herbe, Morgan a fait pousser une demi-douzaine de chansons au charme slacker inattendu, désarmantes de sincérité. "Il faut cultiver notre jardin", disait justement Candide.

Mercredi 16 juin dès 18 h, See U, Ixelles. Evénement Facebook. 1+1*: 1 boisson achetée, 1 boisson offerte * jusqu'à 18h30 et sur présentation de votre carte de membre Vif Club 2021, valable pour max. 2 personnes par carte.

Tout l'été, See U vous propose des activités variées: guinguette, concerts, DJ sets, cinéma en plein air, marchés, expos, ateliers pour enfants, food trucks pour se restaurer... Plus d'infos sur facebook.com/see.u.brussels

On ne connaît jamais tout à fait les gens. Jusqu'à présent, Morgan (Van der Ghinst) était surtout l'un des trois pieds nickelés composant le 77, l'une des entités les plus attachantes de la scène hip-hop bruxelloise. L'une des plus déconnantes aussi, Morgan prenant en charge la plupart des prods, laissant ses camarades Peet et Félé Flingue balancer leur flow élastique. En novembre dernier, Morgan a cependant surpris tout son petit monde en sortant un premier EP solo. Intitulé Fleurs confinées, il se situe à des années-lumière des saillies rap et de l'humour fendard du 77. Jardinier en herbe, Morgan a fait pousser une demi-douzaine de chansons au charme slacker inattendu, désarmantes de sincérité. "Il faut cultiver notre jardin", disait justement Candide.