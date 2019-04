Fat White Family: "J'espère franchement qu'on pourra faire un disque de crooner avec un orchestre."

Julien Broquet Journaliste musique et télé

La famille la plus déglinguée d'Angleterre surfe et souffle sur les vagues polluées de la pop music dans son nouvel album. Came, conflit, Brexit... Conversation à bâtons rompus avec le groupe britannique le plus important de son époque.

Nathan, Lias et Saul (de gauche à droite) : Fat White on the rock... © BEN GRAVILLE