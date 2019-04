Les barjots de la Fat White Family se réinventent en bousculant les codes de la pop.

On en a perdu des groupes excitants dans la came, la picole, l'autosatisfaction, la prétention et les excès. Certains n'ont jamais essayé de se renouveler. Usant le filon jusqu'à la corde. Convaincus d'avoir trouvé la formule magique et les clés du succès. D'autres se sont perdus sur les routes du changement. Essayant de le forcer et se vautrant souvent dans une prétendue modernité. Aussi malins que drogués, les Londoniens de la Fat White Family (lire l'interview) ont toujours réussi à mener leur barque en dehors des eaux troubles du marché, de la complaisance et d...