Le 3 juillet prochain, la Madeleine accueillera l'Or du commun, Black Mamba et DJ Vega. Sans masque ni distanciation. Les préventes sont ouvertes.

Quand pourra-t-on retrouver le chemin des clubs? Alors que la plupart des secteurs culturels ont pu reprendre au moins en partie leurs activités, les portes des discothèques restent bel et bien fermées. Cela fait près d'un an et demi maintenant. Et même si certains ont décidé de profiter de l'été pour rallumer les platines en extérieur (au hasard, Fuse Plein Air à Tour & Taxis), l'avenir pour le secteur reste toujours dans le flou le plus complet. Ailleurs en Europe, pourtant, les choses bougent. Si l'Angleterre a dû reporter d'un mois la réouverture prévue le 21 juin, la France a annoncé la date du 9 juillet, tandis qu'en Espagne, certaines villes, comme Madrid ou Barcelone, ont autorisé la reprise, sous conditions.

En Belgique, les acteurs de la nuit ont donc décidé de prendre les choses en main. Le 3 juillet prochain, à l'initiative de la Brussels by Night Federation, aura lieu un premier événement-test, sans masque ni distanciation sociale. Il se déroulera à la salle de la Madeleine, à Bruxelles. L'affiche de l'événement baptisé Dance Again proposera un showcase de L'Or du commun, et des DJ sets de Black Mamba et DJ Vega. Tous les participants devront se faire tester au Heysel, le jour-même, grâce à une nouvelle technologie (fournie par Fujirebio, partenaire japonais) qui permettra de contrôler jusqu'à 100 personnes par heure.

Au-delà de cette première expérience, la Brussels By Night Federation a déposé une première proposition de protocole pour une reprise du secteur, dès le 1er octobre prochain. Résultat de discussions entre une cinquantaine d'acteurs de la nuit - du C12 à Madame Moustache, du Fuse au Rockerill -, épaulés par certains experts, il prévoit toutes une séries de mesures pour une réouverture sans masque ni distanciation. Il est aujourd'hui sur la table du fédéral. Pour une décision lors du prochain CODECO, prévu le 16 juillet?

Tickets: https://danceagain.tickets.brussels-expo.be/selection - Evénement Facebook Infos pratiques: Testing au Palais 12 du Heysel, le 3 juillet de 13h à 19h

Evénement: La Madeleine, rue Duquesnoy 14 1000 Bruxelles, 22h30-03h00

Tickets validés après résultat de test négatif

Testing inclus dans le prix de l'entrée

Age: 18+

