En tête d'affiche de sa première journée, Couleur Café n'a pas chipoté. Un bon Sean Paul des familles, ça fait toujours l'affaire. C'est bien simple, le Jamaïcain est de toutes les fêtes, de tous les tubes. Ce n'est même plus un chanteur, c'est un additif.

Le petit accent dancehall indispensable de l'esperanto pop mondial, celui qu'on ajoute dans la sauce au dernier moment pour relever le plat. Au final, on parle toujours de junk food, mais avec ce petit parfum estival en plus, qui rend le plaisir encore (un peu) plus coupable.

...