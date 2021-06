Les deux derniers événements-tests de la série de six élaborés par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour évaluer le risque de contamination au coronavirus lors d'événements culturels se dérouleront sans distanciation, a détaillé lundi la ministre de la Culture Bénédicte Linard.

Il s'agit d'une avant-première de la réalisatrice Céline Sciamma, au Cinéma Palace à Bruxelles le 21 juin et, le 26 juin, d'un concert de Caballero & Jeanjass à Mons. Plus de 2.000 volontaires sont recherchés pour cette participation gratuite, via une inscription sur www.goforculture.be.

"La méthodologie scientifique rigoureuse suivie par le partenaire scientifique DNAlytics repose sur la réalisation de deux tests salivaires de type PCR à 7 jours d'intervalle, sur deux groupes aux caractéristiques identiques : l'un participe effectivement à l'événement, et un groupe-contrôle qui n'y participe pas", selon le communiqué ministériel.

La série d'événements-tests a déjà proposé un concert à Spa, un spectacle de cirque à Namur, un spectacle d'humour à Arlon et un concert à Louvain-La-Neuve. Le cinquième événement-test se déroulera à Bruxelles. A cette occasion, le cinéma Palace proposera l'avant-première du nouveau film de la réalisatrice Céline Sciamma Petite maman, en présence de la réalisatrice (Tomboy, Bande de filles, Portrait d'une jeune fille en feu), devant une salle pleine, sans test filtrant ni distanciation sociale mais avec un masque.

Les premiers évènements-tests encourageants

Pas moins de 373 personnes pourront donc assister gratuitement à la projection de ce long métrage et recevront en plus une place de cinéma gratuite pour une séance de leur choix. Pour clôturer les événements-tests, le Manège à Mons accueillera un concert du duo de hip hop Caballero & Jeanjass, le samedi 26 juin. Pour cet événement, 750 personnes pourront participer en configuration hybride avec un gradin et près de 600 personnes dans la fosse avec le masque mais sans mesure de distanciation (et sans test filtrant à l'entrée).

Pour ces événements, le groupe miroir, qui n'a pas été sélectionné pour participer à la séance de cinéma, recevra deux tickets pour une séance de son choix. A Mons, le groupe miroir sera invité à un autre concert de Cabello & Jeanjass le 23 octobre, au même endroit. "Les premiers résultats des événements-tests sont encourageants, nous sommes maintenant impatients de découvrir début juillet les résultats définitifs. Notre but reste inchangé : produire du contenu scientifique pour maintenir un accès à la culture, dont les arts de la scène, quoi qu'il arrive dans le futur", a conclu la ministre.

Il s'agit d'une avant-première de la réalisatrice Céline Sciamma, au Cinéma Palace à Bruxelles le 21 juin et, le 26 juin, d'un concert de Caballero & Jeanjass à Mons. Plus de 2.000 volontaires sont recherchés pour cette participation gratuite, via une inscription sur www.goforculture.be. "La méthodologie scientifique rigoureuse suivie par le partenaire scientifique DNAlytics repose sur la réalisation de deux tests salivaires de type PCR à 7 jours d'intervalle, sur deux groupes aux caractéristiques identiques : l'un participe effectivement à l'événement, et un groupe-contrôle qui n'y participe pas", selon le communiqué ministériel. La série d'événements-tests a déjà proposé un concert à Spa, un spectacle de cirque à Namur, un spectacle d'humour à Arlon et un concert à Louvain-La-Neuve. Le cinquième événement-test se déroulera à Bruxelles. A cette occasion, le cinéma Palace proposera l'avant-première du nouveau film de la réalisatrice Céline Sciamma Petite maman, en présence de la réalisatrice (Tomboy, Bande de filles, Portrait d'une jeune fille en feu), devant une salle pleine, sans test filtrant ni distanciation sociale mais avec un masque. Pas moins de 373 personnes pourront donc assister gratuitement à la projection de ce long métrage et recevront en plus une place de cinéma gratuite pour une séance de leur choix. Pour clôturer les événements-tests, le Manège à Mons accueillera un concert du duo de hip hop Caballero & Jeanjass, le samedi 26 juin. Pour cet événement, 750 personnes pourront participer en configuration hybride avec un gradin et près de 600 personnes dans la fosse avec le masque mais sans mesure de distanciation (et sans test filtrant à l'entrée). Pour ces événements, le groupe miroir, qui n'a pas été sélectionné pour participer à la séance de cinéma, recevra deux tickets pour une séance de son choix. A Mons, le groupe miroir sera invité à un autre concert de Cabello & Jeanjass le 23 octobre, au même endroit. "Les premiers résultats des événements-tests sont encourageants, nous sommes maintenant impatients de découvrir début juillet les résultats définitifs. Notre but reste inchangé : produire du contenu scientifique pour maintenir un accès à la culture, dont les arts de la scène, quoi qu'il arrive dans le futur", a conclu la ministre.