Sophie Wilmès a annoncé, à l'issue d'une réunion du Conseil national de Sécurité, que les salles de spectacles pourraient à nouveau accueillir 200 personnes en intérieur et 400 en extérieur. Des mesures qui restent particulièrement strictes pour un secteur à l'agonie.

"Un peu d'air pour le secteur de la culture et de l'événementiel. Le #CNS vient de décider d'assouplir les mesures en vigueur", a réagi sur Twitter, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet. Dès ce mercredi, ce dernier avait assuré qu'il plaiderait, lors de la réunion du CNS, pour un assouplissement des normes limitant la présence du public, avec un retour aux règles en vigueur avant le Conseil du 27 juillet qui avait restreint le nombre de spectateurs autorisés aux spectacles et autres événements, tant à l'intérieur qu'en extérieur.

La ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard, avait elle aussi annoncé mercredi qu'elle plaiderait en faveur du secteur. "Il faut impérativement trouver un meilleur équilibre pour envisager une rentrée sereine et économiquement soutenable. Le secteur est lui-même porteur de solutions réalistes que je soutiens."

Des mesures qui restent particulièrement strictes

Si les mesures annoncées ce jeudi constituent un assouplissement, elles restent particulièrement strictes. Chez nos voisins Français par exemple, la jauge du nombre de spectateurs admis a été fixée à 5.000.

Chez nous, alors que "les témoignages et rapports ne manquent pas à démontrer la crise que subit le secteur artistique, (...) les incohérences des applications sanitaires persistent, les concertations avec le secteur sont quasi nulles et ont peu de portée", déplorait la FACIR, Fédération des auteurs, compositeurs et interprètes réunis, ce matin sur les réseaux sociaux. En concertation avec d'autres fédérations professionnelles des Arts de la scène, celle-ci appelait pourtant de toute urgence à adopter les points suivants:

Réduire le protocole des 1m50 à 1m pour les événements avec places assises et le regard tourné dans une seule direction

pour les événements avec places assises et le regard tourné dans une seule direction Ne plus parler en termes de nombre de places mais de pourcentage: chaque salle devrait recevoir un public à hauteur de 60% de sa capacité d'accueil

