Concours Circuit: les photos des éliminatoires au Rockerill, par Van's Ography
Brümes, Chatte Royal, Lavender Witch, Purrses et Tuvalu se présentaient au jury ce vendredi pour l'étape de sélection du Concours Circuit. Voici les photos des concerts, par Vanessa Russo Gracinhas.
>> Concours Circuit 2020: on fait les présentations (1/4)
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Brümes © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Chatte Royal © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Chatte Royal © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Chatte Royal © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Chatte Royal © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Chatte Royal © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Chatte Royal © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Chatte Royal © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Chatte Royal © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Chatte Royal © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Lavender Witch © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Lavender Witch © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Lavender Witch © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Lavender Witch © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Lavender Witch © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Lavender Witch © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Lavender Witch © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Lavender Witch © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Lavender Witch © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Lavender Witch © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Purrses © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Tuvalu © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Tuvalu © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Tuvalu © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Tuvalu © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Tuvalu © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Tuvalu © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Tuvalu © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020
Tuvalu © Van's Ography
Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020