Concours Circuit: les photos des éliminatoires au Rockerill, par Van's Ography

Brümes, Chatte Royal, Lavender Witch, Purrses et Tuvalu se présentaient au jury ce vendredi pour l'étape de sélection du Concours Circuit. Voici les photos des concerts, par Vanessa Russo Gracinhas.

Concours Circuit: les photos des éliminatoires au Rockerill, par Van's Ography
Lavender Witch © Van's Ography

>> Concours Circuit 2020: on fait les présentations (1/4)

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Brümes © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Chatte Royal © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Chatte Royal © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Chatte Royal © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Chatte Royal © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Chatte Royal © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Chatte Royal © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Chatte Royal © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Chatte Royal © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Chatte Royal © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Lavender Witch © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Lavender Witch © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Lavender Witch © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Lavender Witch © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Lavender Witch © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Lavender Witch © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Lavender Witch © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Lavender Witch © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Lavender Witch © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Lavender Witch © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Purrses © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Tuvalu © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Tuvalu © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Tuvalu © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Tuvalu © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Tuvalu © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Tuvalu © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Tuvalu © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020

Tuvalu © Van's Ography

Sélections Concours Circuit, Rockerill, Charleroi, 18/09/2020