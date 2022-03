Lors d'une émission sur France Inter, le chanteur est revenu sur les grands moments de sa vie, sur son dernier album Vivre, et a annoncé travailler sur l'enregistrement d'un nouveau disque.

Sur France Inter, dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard, le chanteur Arno a annoncé qu'il travaillait sur un nouvel album qui devrait sortir avant l'été.

L'annonce est tombée en début d'émission, mais les deux hommes n'y sont revenus qu'à la fin, lorsqu'Augustin Trapenard a demandé à Arno quels étaient les rêves qu'il lui restait à réaliser. Le chanteur lui a simplement répondu: "Finir mon disque que je suis en train de faire maintenant." Avant d'ajouter qu'il s'agissait d'un disque avec "des chansons sur tout" et qu'il avait travaillé sur deux chansons avec son fils. La composition est terminée, il ne lui reste qu'à boucler les enregistrements. Mises à part quelques facéties à propos d'un éventuel duo avec Mireille Mathieu, rien d'autre n'a été annoncé.

L'émission a commencé avec une discussion autour du verbe "vivre", qui est aussi le titre du dernier album d'Arno. Disque piano-voix réalisé en collaboration avec le pianiste Sofiane Pamart -surnommé Sofiano par le chanteur. Les deux hommes ont ensuite abordé de nombreux sujets comme les influences du chanteur, ses peurs, ses craintes ou la perte de certains de ses proches comme Paul Couter ou Christophe.

Récemment, Arno a été fait Officier de l'Ordre de la Couronne par le Roi Philippe. Augustin Trapenard est revenu sur cette actualité. Tout en riant, Arno s'est dit fier de porter ce titre bien qu'il trouve ça un peu surréaliste. Et lorsque l'animateur lui a demandé s'il savait qu'il était une légende de la musique, Arno a répondu avec tout l'humour et la simplicité qui le caractérisent: "On m'a dit ça."

Arno, atteint d'un cancer du pancréas, a clôturé l'interview avec ces quelques mots: "J'ai eu beaucoup de chance. Grâce à la musique, j'ai vu tout le monde [sic] et je ne me plains pas. Je dis merci la vie."

Guillaume Picalausa

