La chanteuse bruxelloise Angèle annonce que son nouvel et second album "Nonante-Cinq" est disponible en streaming vendredi, soit une semaine tôt que le lancement officiel prévu le 10 décembre.

La date du 10 décembre est maintenue pour la diffusion des versions physiques en CD et vinyles, confirme la chanteuse via ses réseaux sociaux. "J'ai décidé que Nonante-Cinq soit déjà disponible sur toutes les plateformes dès minuit une semaine avant sa sortie officielle", a fait part Angèle jeudi en fin de soirée. L'album "Nonante-Cinq" réunit 12 nouveaux titres de la chanteuse belge à succès.

"On dit que le deuxième album, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'était effectivement une expérience spéciale, pas toujours évidente, mais quel plaisir", a confié l'artiste qui annonce cette diffusion anticipée le jour de son 26e anniversaire.

La tournée éponyme de l'album sera assurée par la chanteuse à partir du 20 avril prochain jusqu'à la fin de l'année, avec de nombreuses dates en France, cinq à Bruxelles et une en Espagne.

