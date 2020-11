Pour annoncer son prochain album, Sauvé, prévu pour mars 2021, les Liégeois partagent le clip... champêtre de Cucaracha, petit concentré jubilatoire de frustrations qu'on vous présente ici en exclu.

Rhaaa, les concerts. Les pogos, la transpiration, les décibels et la bière qui coule plus que de raison. Il n'y a rien à faire, à chaque fois qu'on voit passer un concert en streaming, on s'enfonce encore un peu plus dans un mélange de nostalgie et de déprime. Une impression d'autant plus vivace quand on se retrouve face à des sorties comme celles du nouvel album d'It It Anita, qui est le genre de disque qui ne peut pas s'apprécier en live sans un minimum de contact physique. Alors, certes, on a eu droit à une captation bien énervée au Rockerill pour leur série Dites 33, mais on ressort chaque fois de ces vidéos avec un goût de trop peu.

Cucaracha semble vouloir jouer sur cette frustration, le clip étant tourné au milieu d'un potager, et le groupe y hurlant dans des pommes et des carottes en lieu et place des micros. Chacun y endosse à tour de rôle le rôle de cucaracha qui, on l'espère, n'est pas une métaphore du virus ("Like tasteless gum under your desk I'll be here for decades": non merci).

Sauvé, le quatrième album "full length" d'It It Anita, a été enregistré à Laval (France) par Amaury Sauvé (Birds in Row, Bison Bisou...) pendant le confinement. Il sortira en mars 2021. D'ici là, on touche du bois pour qu'on puisse entrevoir une éclaircie...

