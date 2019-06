Observation: dans la "peau" d'une intelligence artificielle

Michi-Hiro Tamaï Journaliste multimédia

Inversant 2001: l'Odyssée de l'espace pour incarner une intelligence artificielle, Observation vibre comme un thriller spatial, claustrophobe et malin. Le huis clos dessiné par un ex d'Alien: Isolation voue un étonnant culte aux interfaces informatiques rétros et au grain VHS.